Lolit ipinagtanggol si Mr. Richards

Napag-uusapan sa social media ang recent press conference ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards.

Presscon ‘yon ng isang skin care brand na si Alden ang newest endorser.

Nagkaroon nga kasi ng issue against Alden.

Sabi, after raw kasi na maghintay ng press para makag-interview ng one-on-one, bigla na lang daw hinawi ng staff ni Alden ang press.

Nag-post sa kanyang Instagram account si ‘Nay Lolit Solis at dinepensa si Alden. May mga nagsasabi kasi na nagbago na raw ang aktor at kinukumpara pa sa ibang artista na institusyon na, pero wala raw paghahawi sa press.

Sabi ni ‘Nay Lolit bilang depensa kay Alden, “Para namang napakalaking bagay na merong mga PA ngayon na nakabantay kay Alden Richards sa meet the press, bigay iyon ng GMA para bantayan siya.”

Sinabi rin ni ‘Nay na madalas daw kasi nahihila, nakukurot sa sobrang gigil ng fans si Alden. Sa press naman, dahil daw siguro sa sobrang excitement, nami-misquote ang aktor.

“Huwag naman tayong masyadong sensitive. Napakabait ni Alden Richards na gustong-gustong pagbigyan ang lahat.

“Ang tingnan na lang natin, si Alden Richards na napakabait sa lahat.”

Sabi pa ni ‘Nay Lolit, “Sa panahon ngayon ng pandemic, ‘wag na tayong maging masyadong negative na lalo pang nagpapababa ng energy ng lahat. Maging positive na tayo para gumanda ang paligid at maging maayos. Alden Richards is a good person, so kung may konti man na hindi matanggap sa paligid niya, hayaan na natin. Ang tingnan na lang natin ang nasa paligid niya.”

Sa isang banda, may nakausap naman kaming malapit kay Alden at nabanggit sa amin na talagang wala raw one-on-one sa presscon na ‘yon. Bale question and answer segment lang at aalis na pagkatapos si Alden dahil kailangan din daw tumakbo na sa kanyang shooting ang aktor.

‘Yun na! (Rose Garcia)