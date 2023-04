Landslide, Tugatog tambalan sa pista

MAGKAKAMPIHAN sina Landslide at Tugatog sa magaganap na 2023 Philracom “Chairman’s Cup III na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Sabado.

Inaasahang mapapalaban sina Tugatog at Landslide kontra anim na tigasing kabayo sa distansiyang 2,000 metro.

Sasakyan ni Jomer Estorque si Landslide, habang si veteran jockey Jeffrey Bacaycay ang gagabay kay Tugatog sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ipamumudmod sa mga owner ng unang apat na kabayong tatawid sa meta kung saan hahamigin na manalo ang P300,000.

Ang ibang makikipagtagisan ng bilis sa nasabing event ay sina All To Easy, Eazacky, Ipolitika, Magna Cum Laude, Shining Vic at The Accountant.

Kukubrahin ng second placer ang P112,500, habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng winning horse ng P25,000, habang P15,000 at P10,000 ang second at third. (Elech Dawa)