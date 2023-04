Kuh nilantad ang mapait na karanasan

Si Kuh Ledesma ang kumanta ng theme song ng pelikulang ‘Siglo ng Kalinga’, ang ‘Walang Hanggang Kalinga’ na sinulat ni Dr. Carl Balita.

Ang bongga ng pelikulang ‘Siglo ng Kalinga’ dahil tribute o parangal nga ito sa mga nurse sa Pilipinas. Ito nga ay bilang selebrasyon na rin ng ika-100 taon ng Philippine Nurses Association (PNA).

Kuwento ito ng sakripisyo ng mga nurse sa kanilang mga pasyente. At base sa tunay na kuwento ng buhay ni Anastacia Giron Tupas.

At bongga nga, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, mga tunay na nurse ang gumanap sa ‘Siglo ng Kalinga’ at hindi mga propesyunal na artista.

Alam naman natin na si Kuh ay certified nurse, kaya feeling niya ‘yun ang rason kung bakit siya kinuhang kumanta ng theme song.

Pero sa totoo lang, wala rin naman kasing kupas ang boses ni Kuh, na para kang hinehele.

Sa premiere night nga ay nagkuwento si Kuh ng masakit na karanasan niya 22 taon na ang nakalipas.

“A very painful event in my life. Separation from my husband. I felt betrayed. I was in pain!” sabi niya.

Akala raw niya ay hindi na siya magiging masaya sa buhay, pero nang makilala raw niya ang Diyos, nagbago ang buhay niya.

“I was so broken, I was so in pain, na talagang wala na akong pupuntahan kundi ang Diyos lamang.

“Our lives are so precious sa ating Panginoon.”

Sa puntong ito nga ay nag-share si Kuh ng dasal sa mga nurse. Na ang dapat daw gawin ng mga nurse ay tulungang magdasal ang mga pasyente, lalo na ‘yung mga naghihingalo na, para makapasok sa langit.

“Importanteng maintindihan natin na ang pagpasok sa langit ay regalo lamang.”

Inamin nga ni Kuh na siya may ay makasalanan din tulad ng ibang tao.

“Ako rin po (makasalanan). Akala ko napakagaling ko na sa religion, ang natuklasan ko, dahil nagbasa ako ng Bible, hindi pala religion ang makaka-save sa akin.

“Ang sabi ni Hesus, ‘Not all who call Me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven.’” (Dondon Sermino)