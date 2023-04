Kinakaltasan ng VAT pero walang sahod! Bossing gigil na kay Jalosjos

Nagtitimpi na raw sa galit ang aktor at host na si Vic Sotto sa umano’y kasinungalingan ni Dapitan City Mayor Bullet Jalosjos, chief finance officer ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) sa sinabi nitong walang problema sa pera ang noontime show “Eat Bulaga”.

Ito ang binanggit ng beteranong host ng programa na si dating Se­nate President Vicente “Tito” Sotto III dahil parehong hindi pa natatanggap nina Vic at Joey de Leon ang tig-P30 milyong suweldo sa programa noong 2022.

“Ang inirereklamo ni Vic, sa amin is tinatanggalan siya ng VAT pero hindi niya natatanggap ‘yong supposedly sahod. Nakakarating sa kanya ‘yong papel tinatanggalan siya ng VAT,” wika ni Sotto sa interview ni MJ Marfori noong Martes.

“Si Vic inaawat lang namin gustong magpa-presscon,” dugtong pa ng dating senador.

Sa hiwalay naman na panayam ng Abante, sinabi ni Sotto na posibleng higit pa sa P30 milyon ang utang ng TAPE sa dalawang komedyante.

“More pa nga ang computation,” ani Sotto.

Na-interview rin ni Nelson Canlas ng GMA-7 si Sotto kung saan nagbigay ito ng ultimatum sa mga Jalosjos na huwag nang magbibigay ng pahayag sa media at huwag na ring makikialam sa programa dahil posibleng maghiwalay na sila ng landas.

“Leave it as it is. It’s doing well leave it alone. That’s one road to take,” ani Sotto. “The other road is hindi na tayo puwedeng magsama pagka ganun.”

Inamin pa ni Sotto na may executive ng kabilang network ang kuma­kausap na sa kanila para ilipat ng istasyon ang “Eat Bulaga”. Ang programa ay may 2 taon pang kontrata sa GMA-7.

“Hindi ko naman puwedeng ikaila na mayroong kumakausap sa amin talaga. Yes, may mga kumakausap. I have to admit that,” pagsisiwalat ni Sotto.