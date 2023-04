Kelot na walang binti petmalu sa boxing

Pinatunayan ng lalaking ito na hindi hadlang ang kapansanan para gawin mo ang mga gusto mo, kahit kasi wala siyang binti ay puno rin siya ng dedikasyon sa boxing.

Shinare ito online ng boxing coach na si Ann Najjar (@mittqueen) kalakip ang caption na, “No excuses.”

Mapapanood sa video ang isang amputee na kelot na talaga namang push na push sa bawat suntok habang nagta-training. Mapapansin din na wala na ang lower part ng kanyang katawan pero ang galawan niya ay tila kumpletong-kumpleto pa rin.

Nakatanggap ito ng libo-libong reaction at comments mula sa mga madlang pipol. Ilan sa mga komento:

Para kay @khangvioff, ani, “He is so brave.”

“That man is an inspiration to the world,” bira ng user na si @seanscottmillo.

Tila medyo nainggit naman si @veelo_tik_tok777, sabi niya, “Hes in better shape than me.”

“He is so great!!! Sending love and salute to this man!!” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)