Jheck Dionela walastik unang NCAA All-Star Game experience

NAGNINGNING si Cignal HD Spikers star libero Jheck Dionela sa unang sabak nito sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) All-Star Game nitong Linggo na ginanap sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan City.

Ayon sa legendary libero mula sa Perpetual Help, masaya siya sa experience na kanyang natamo sa laban.

“My first NCAA All-Star! Such a fun experience,” saad ni Dionela sa kanyang Instagram account.

Nagwagi ang koponan nila Dionela na Team Saints, kinalos nila ang Team Heroes, 25-20, 25-23, kung saan si Letran star Cha Cunada ang kumana sa opensa matapos ilista ang 11 points at dalawang service aces.

Si Cunada rin ang hinirang na All-Star Most Valuable Player (MVP).

Nagtala si Dionela ng 11 digs at limang receptions, bumakas din si former College of Saint Benilde star Jannine Navarro ng apat na puntos at tatlong receptions. (Elech Dawa)