Huwag na sanang bida-bida!

Bahagyang bumuti tayo sa ranking sa Democracy Index 2022 na inilabas kamakailan ng think tank na The Economist Intelligence Unit (EIU) na nakabase sa London

Sinusukat ng Democracy Index ng EIU ang estado ng pandaigdigang demokrasya batay sa mga rating para sa 60 na sukatan na nakapangkat sa limang kategorya: proseso ng elektoral at pluralismo, paggana ng gobyerno, partisipasyon sa pulitika, kulturang pampulitika at kalayaang sibil. Inuuri nito ang mga bansa sa apat na uri ng rehimen: ganap na demokrasya (full democracy), depektibong demokrasya (flawed democracy), magkahalong rehimen (hybrid regimes) at awtoritaryan (authoritarian regimes).

Ang Pilipinas ay nanatiling isang depektibong demokrasya. Nangangahulugan ito na kabilang tayo sa mga bansang may malaya at patas na halalan at kung saan iginagalang ang mga pangunahing kalayaang sibil, bagama’t may mga makabuluhang kahinaan sa ilang aspeto ng demokrasya, kabilang ang pamamahala, kulturang pampulitika at partisipasyon.

Mula sa ika-54 noong 2021, umunlad ang bansa sa ika-52 sa 167 na bansa at teritoryong kasama sa taunang index. Ang Pilipinas ay nasa ika-55 nuong 2020, ika-54 nuong 2019, ika-53 nuong 2018 at ika-51 nuong 2017. Ayon sa EIU, nakakuha ang Pilipinas ng kabuuang 6.73 mula sa pinakamataas na posibleng iskor na 10 noong 2022, bahagyang tumaas mula sa 6.62 noong nakaraang taon. Sa mga ginamit na sukatan, nakakuha pa rin ng pinakamataas ang bansa sa proseso ng elektoral at pluralismo (9.17), sinundan ng partisipasyon sa pulitika (7.78), kalayaang sibil (7.35), paggana ng pamahalaan (5.0) at kulturang pampulitika (4.38).

Pang-siyam ang Pilipinas sa mga bansa at teritoryo sa Asya at Australasia. Sa buong mundo, nanatili ang Norway sa nangungunang puwesto na may markang 9.81, sinundan ng New Zealand (9.61), Iceland (9.52), Sweden (9.39), Finland (9.29), Denmark (9.28), Switzerland (9.14), Ireland (9.13). , Netherlands (9.0) at Taiwan (8.99). Nanatiling namang nasa ibaba ng listahan ang Afghanistan na may markang 0.32, sinundan ng Myanmar (0.74), North Korea (1.08), Central African Republic (1.35), Syria (1.43), Democratic Republic of Congo (1.48), Turkmenistan (1.66). ), Chad (1.67), Laos (1.77) at Equatorial Guinea (1.92). Sa pinakahuling index, ang bilang ng mga ganap na demokrasya ay tumaas mula 21 sa 24, habang ang mga depektibong demokrasya ay bumaba mula 53 sa 48. Ang mga magkahalong rehimen ay tumaas mula 34 hanggang 36, habang ang awtoritaryan ay nanatili sa 59.

Kaugnay nito, dalawa ang nakikita kong mahalagang pangunahing tanong para sa anumang talakayan. Una, nararamdaman ba ng taong-bayan ang epekto ng sinasabing pagbuti ng ranggo ng Pilipinas? Pangalawa, ano kaya ang magiging susunod na resulta? Anuman ang maging direksyon nito, ito ay susukat sa unang buong taon ng pangkasaluluyang administrasyon. Mapapabuti kaya ang paggana ng pamahalaan at kulturang pampulitika kung saan tayo nakakuha ng mabababang grado?

Sa aking palagay, sa pagitan ng dalawang aspetong nabanggit, tila mas madali at mabilis ang pagpapabuti ng paggana ng pamahalaan. Kagaya nga ng sinasabi ng marami, magaganda at maayos ang ating mga batas sa puntong hanga sa atin ang ibang lahi. Ang karaniwang problema nga lang ay ang pagkakaiba ng nasusulat sa totoong nangyayari. Isang mabisang paraan para gumana ang pamahalaan ay ang pabayaan itong gawin ang tungkulin nito ng walang anumang pangingialam mula sa mga pulitiko. Huwag na sanang bida-bida!