Gold medalist Arnel Mandal Roa ekis sa 32nd Southeast Asian Games

MALAKING dagok para sa Philippine national wushu team na hindi maipagtatanggol ni men’s sanda gold medalist Arnel Mandal Roa ang kanyang titulo matapos masapol ng patakarang age limit ng Cambodia organizers ng 32nd Southeast Asian Games.

Masaklap na kapalaran ang humambalos sa 28-anyos na dating Asian at World Cup champion dahil isa sa dalawang gintong medalya mula sa nagdaang Vietnam SEA Games ang agad nabawas dulot ng limitasyong paglahok ng 26-anyos pataas.

Tanging si women’s taolu Agatha Wong na lang ang magtatanggol ng kanyang korona sa Taijijian event, habang umaasang mahihigitan ang 2 golds, 2 silvers at 5 bronze medals na naipon sa Hanoi meet noong isang taon.

Nakatakdang magbigay ng pagkakataon ito sa mas mga batang sanda athlete na si dating Asian Wushu bronze medalist Carlos Baylon sa Cambodia Games.

Pagtutuunan na lamang ng pansin ni Mandal ang paparating na Asian Games at World Championships ngayong taon.

Nasapol rin ng naturang ruling sina Vietnam bronze medalists Francisco Solis Alo ng men’s sanda 65kgs at Clement Tabugara Pabatang, Jr. sa men’s 70kgs class, habang ibabandera ng national squad ang five-man Sanda team na binubuo nina Jennifer Kilapio (48kgs), Russel Diaz (52kgs), Baylon (56kgs), Gideon Padua (60kgs), at Xander Alipio in (65kgs).

Patuloy namang iaapila ng Wushu Federation Philippines sa pamunuan ng Wushu Federation Asia at International Wushu Federation ang age restriction na inilabas ng Cambodian organizers. (Gerard Arce)