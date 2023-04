Enrique, Liza ‘di pa hiwalay!

Sa panayam kay Enrique Gil ni MJ Felipe sa ‘TV Patrol’, ikinaila ng aktor na hiwalay na sila ng kanyang girlfriend na si Liza Soberano na nakabase ngayon sa US para sa pinapangarap na Hollywood career.

Ayon kay Enrique, sanay na siya sa mga ganitong klaseng intriga.

“We are used to it. What can you do, you’re in the limelight.”

Challenge nga para kina Enrique at Liza ang kanilang long distance relationship pero kinakaya naman daw at palagi nilang kinukumusta ang isa’t isa.

“It’s hard. We don’t talk as much as we used to kasi different time zones but we still keep in check. She’s good there. She has a team with her there, which is really good. She’s really busy too. She just came from Korea, she had a shoot in New York. She’s in LA now. I am happy for her.”

Anyway, naging maingay ang pagbabalik ni Enrique sa showbiz after ng tatlong taon. Napuno ang social media ng trending topics na related sa kanyang contract signing sa ABS-CBN.

Pero sana muli nating mapanood together sina Liza at Enrique sa isang proyekto kahit sa pelikula lang. (Byx Almacen)