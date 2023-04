Devin Booker nagliyab, Suns pinatalsik Clippers

PINAGBAKASYON ni Devin Booker at ng Phoenix Suns ang Los Angeles Clippers.

Nagpakalat ng 25 points sa third quarter si Booker tungo sa 47 points para giyahan ang Suns sa 136-130 win laban sa LA Martes ng gabi.

May 31 points pa si Kevin Durant, 21 markers at 11 rebounds kay De’Andre Ayton at inari ng Phoenix ang first-round series 4-1, hahamunin si Nikola Jokic at top seed Denver sa West semis.

Nag-ambag si Chirs Paul ng 15 markers, 7 assists. May 8 boards at 7 dimes si Booker.

Walang Kawhi Leonard (knee) at Paul George (knee) ang LA pero sa pangunguna nina Norman Powell (27 points) at reserve Mason Plumlee (20) ay lumamang 71-61 sa kaagahan ng third.

Nilista ni Booker ang kalahati ng 50-point third quarter ng Suns para agawin ang lead 111-94 papasok ng fourth.

May tsansang tumabla ang Los Angeles sa final 3 minutes pero hindi naka-convert. Sa layup at dalawang free throws ni Durant ay umabante ang Phoenix 136-130 may 31 seconds na lang.

Inalat sa 3 of 18 shooting si Russell Westbrok pero may 14 points sa LA. (Vladi Eduarte)