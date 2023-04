Coach Rensy Bajar, Letran aprub sa 2-taong kontrata

SINELYUHAN ni dating PBA player Rensy Bajar ang two-year deal upang gabayan ang defending three-peat champions Colegio de San Juan de Letran Knights bilang bagong head coach sa darating na 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament.

Hahalili ang 47-anyos na dating San Beda University Red Lions court general sa pwestong iniwan ni three-time NCAA champion coach Bonnie Tan na buong oras na kinuha ang posisyong head coach sa NorthPort Batang Pier sa pro-league.

Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, maging kauna-unahang manlalarong galing San Beda ang magtitimon sa Letran, na isa sa pinakamahigpit na katunggali ng koponan sa collegiate league

Susubukan ni Bajar na maipagpatuloy ang nasimulang winning tradition ng Knights sa NCAA kasunod ng makasaysayang ikalawang three-peat ng koponan, na ang isa ay iniukit ni Tan.

Hindi na rin bago sa larangan ng coaching si Bajar dahil minsan na ring hinawakan nito ang isang collegiate team na University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa UAAP #eason 78 noong 2015, habang nagbigay ito ng dalawang kampeonato sa UCBL sa Diliman College Blue Dragons.

Kumpiyansya naman si Tan na maipagpapatuloy ni Bajar ang nasimulan nilang mga panalo at pagbubuo ng dinastiya sa collegiate league na mayroong nalalabing mga manlalaro mula kina Kurt Reyson, Paolo Javillonar, Kobe Monje, Kyle Tolentino, Rafael Go, Kint Ariar, Kevin Santos, Joshua Miclat at dating UST Growling Tigers at DLSU Green Archers na si Deo Cuajao.

“Coach Rensy has been with us during the three-peat era and I’m confident that he can sustain the winning culture that we have built with the Knights,” wika ni Tan. (Gerard Arce)