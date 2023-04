Bus na bag ang design agaw-eksena

Ginagamit ang bag bilang lagyan ng mga gamit o bilang accessory, pero paano na lang kung pwede na rin itong sakyan? ‘Yan ang agaw-eksenang mga car na nag-viral kamakailan sa TikTok.

Pinost ito sa account ng Culted (@culted) na may caption na, “Okay but bag buses are the only traffic we‘ll tolerate.”

Mapapanood sa video ang tatlong malalaking bag na ‘di mo aakalaing sasakyan pala. Mayroong kulay brown, pink, at kahel na kumpleto sa gulong at bintana!

Literal na mukha itong bag na gumagalaw. Dahil dito, maraming mga madlang pipol ang naintriga at nag-iwan ng kani-kanilang pasaring at sentimento.

Para kay @mercedesbenzus, ani, “Now this is luxury driving.”

“They’re Pursuing each other,” kwelang hirit ni @cigarwrappers.

“I want to be transported in a giant purse,” sabi ni @nursecandie.

“This is something that would happen in my dreams,” dagdag pa ni @kar1nt1.

Ikaw, kaya mo bang sumakay sa ganito? (Moises Caleon)