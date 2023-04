Alyssa Solomon, NU lumapit sa twice-to-beat

Mga laro sa Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — NU vs Ateneo

2:00pm — UE vs DLSU

MATAMIS na paghihiganti ang itinarak nina Alyssa Solomon at ng defending champions National University (NU) Lady Bulldogs laban sa mahigpit na karibal na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses, 25-16, 25-21, 17-25, 25-14, para lumapit sa twice-to-beat patungo sa Final Four ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City kahapon.

Bumandera ang 6-foot-1 opposite hitter ng team high 17 puntos mula sa 15 atake at dalawang blocks upang maipaghiganti ng Lady Bulldogs ang first round loss sa UST para sa solo second spot tangan ang 10-3 kartada.

“Siguro iyung round one, masyado lang kaming kampante sa performance namin at tingin ko mas gusto nilang manalo, pero this time mas gusto naming manalo at hindi kami pumayag na matalo ng ganun-ganun lang,” pahayag ni Solomon na nanguna sa kabuuang atake ng Lady Bulldogs mula sa 51-of-165 kills.

Katulong ni Solomon si reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen na tumapos ng 16 marka mula sa 13 atake, dalawang blocks at isang ace.

Kailangang maipanalo ng NU ang huling asignatura sa double round eliminations sa Sabado kontra Ateneo oara matiyak ang twice-to-beat bonus.

Kapag natalo naman sila, pagkatapos ay manalo ang UST sa University of the Philippines sa Linggo, mapupunta ang twice-to-beat bonus sa Tigresses.

Naging maganda at maayos ang panimulang set ng Jhocson-based lady squad nang makalamang ito sa blockings at service aces, habang sumandal sa doble pigurang errors ang Golden Tigresses upang makabwenamano ng panalo.

Pinangunahan naman ni Solomon ang atake katulong sina Belen at Vange Alinsug sa second set upang irehistro ang 17 atake.(Gerard Arce)