Aliw! Groom nag-toothbrush muna bago tukain ang bride

Ang katagang “You may now kiss the bride” ang inaabangang moment sa isang kasal, subalit ibahin mo ang groom na ito dahil imbes na halikan agad ang kanyang bride si kuya naisipan munang magsipilyo.

Ibinahagi ito sa TikTok ng isa sa mga bisita ng kasal na si Likha (@likhaarioder). Caption niya, “You may now kiss the bride… but first brush yo teeth #weddingtiktok #weddingvibes #kissthebride #groomsmen #WeddingTikTokVideo #WeddingDay.”

Mapapanood sa video ang outdoor wedding ng isang couple. Nang inangat na ng groom ang belo ng kanyang bride upang hagkan ito ay bigla siyang tumalikod at lumapit sa kanyang mga kaibigan para magpa-toothbrush.

Sa super supportive ng mga ito, sila pa ang nagpunas ng kanyang pawis, nag-retouch ng buhok, ang nag-brush ng mismong ngipin, at nag-abot ng pang mumog!

Dinig ang tawanan ng mga bisita sa wedding dahil sa pakulong ito ng groom. Pagkaraan, sa dulong parte ng video ay mapapanood ang matamis na dampian ng kanilang mga labi kasabay ng palakpakan at hiyawan ng mga tao sa video.

Sa ngayon, umabot na sa tatlong milyong views at libo-libong aliw na komento ang natanggap nito. Ilan sa mga comment:

Para kay @kristhela17, “As a dentist. Yes na yes for me. Hahhaahba kakilig namn.”

“it’s nakakaaliw at the same time nakakakilig in it’s own way,” sabi naman ni @g0wther21.

“Ganto Yung gusto ko mangyari wla man akong supportive family Meron namn akong supportive friends,” hirit ni @tutosimmagada843.

Tila may katanungan naman si @apirlynpabalan, aniya, “Jusko kasal ba ito o entertainment show.”

Talaga namang kilig at goodvibes ang hatid ng groom na ito! (Moises Caleon)