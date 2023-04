Acorda ayaw ipahiya mga pasaway, tiwaling pulis

Kailangang parusahan ang mga pasaway at tiwaling pulis pero hindi sila dapat lantarang kinakastigo sa publiko.

Ito ang paniniwala ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. kaugnay sa tamang paraan ng pagdisiplina at pagparusa sa kanilang miyembro na nasangkot sa iligal at nakasisirang-puri sa imahe ng pulisya.

Ayon kay Acorda, mababawasan ang tiwala ng publiko sa pulisya kapag lantaran silang kinastigo sa publiko.

‘Kung nanay or tatay ka at papaluin mo ang anak mo, huwag naman na ipapahiya mo siya sa buong bayan.Kung kailangan ipakulong, ipakulong natin whether he is a family member but what is good about our family ipamalita natin, let the people know,’ ani Acorda.

Nahaharap aniya sa mabigat na pagsubok ang PNP dahil sa akusasyong sangkot ang mga matataas nilang opisyal sa operasyon ng droga kasunod ng pagkakadakip ng nadismis na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. dahil sa pagbebenta ng recycled na shabu.

Gayunman, kumbinsido pa rin aniya siya na mas marami pa ring pulis ang matitino at may dedikasyon sa kanilang tungkulin.