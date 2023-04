54-anyos na bebot naka-Guinness sa pag-hula hoops, skating pabaligtad

Lodi sa galing ang isang 54-anyos roller skating superstar sa Texas, US matapos masungkit ang kanyang sariling Guinness World Records.

Siya si Veronica Harris na pinagsama ang paghuhula hoops at skating kung saan nakamit niya ang dalawang titulo – ang ‘longest duration roller skating backwards while hula hooping’ sa loob ng 33 minutes and 1 second at ang ‘longest duration roller skating backwards while spinning three hula hoops’ sa record na 5 minutes and 4 seconds.

Kwento ni Veronica sa Guinness, mahal umano niya ang pags-skating habang isa sa passion niya ang hula hoops.

Sabi pa niya, “I love the challenge of trying to make the hula hoop do what is in my brain. It takes months to learn a trick and that’s OK. Life is a journey, not a marathon.”

Bukod dito, balak lang umano ni Veronica noon na makapaghanap ng ibang paraan upang mapalakas ang kanyang core body.

“One day the idea of hula hooping came to me, and a quick internet search confirmed that hula hooping was an excellent core workout.”

Dagdag pa rito, si Veronica ay isang airline pilot at tuwing wala siyang trabaho ay gumigising siya ng 4 am ng umaga para lang mag-ensayo at maging sa gabi.

“It was dark but quiet and the stillness of the darkness allowed me that ability to focus without the distractions of a busy world, aniya.

“You must also master your mind. “I wanted to show people that it is never too late to go for it,” payo pa niya. (Moises Caleon)