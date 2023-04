Walang inggitan: DonBelle suportado KDLex

Ang sweet ng pagpapakita ng suporta nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa kanilang mga kaibigan na sina Alexa Ilacad at KD Estrada nang manood sila ng ‘Walang Aray’ noong isang gabi.

Ayon kay Donny, excited silang mapanood ang musical ng KDLex, tawag sa tambalan nina KD at Alexa, dahil sa mga magandang reviews.

Sey naman ni Belle, nangako sila kina KD at Alexa na manonood sila ni Donny at in all fairness, kahit sobrang busy, ay tinupad nga nila ang pangakong ‘yon.

Sa Twitter video ni @kdlexed, ay kitang-kita ang pagsigaw at paghiyaw nina Donny at Belle kina Alexa at KD nang mag-curtain call ang mga ito.

Pagkatapos ng show ay tuwang-tuwa na niyakap ni Alexa si Belle, gayundin sina Donny at KD at todo-todo ang pasasalamat nila sa mga ito.

At least kahit may ibang gustong mang-intriga sa DonBelle at KDLex ay napatunayang magkakaibigan talaga sila, huh!

Anyway sa April 28 na ang closing performance ng KDLex sa ‘Walang Aray’.

Sana next time ang DonBelle naman ang bumida sa isang musical dahil exciting ‘yun for sure! (Byx Almacen)