TVJ pumalag kay Bullet Jalosjos! P400M kita ng ‘EB’ nawawala

Higit sa P400 milyong kita ng noontime show “Eat Bulaga” mula sa mga political advertisement ang nawawala, ayon sa beteranong host ng show na si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III.

Sinabi ito ni Sotto sa interview ni Nelson Canlas upang kontrahin ang pahayag ni Dapitan City Mayor Seth Frederick “Bullet” Jalosjos, chief financial officer ng TAPE Inc. ang producer ng “Eat Bulaga”, na walang problema sa pera ang show.

Ayon sa dating senador, nagkaroon sila ng closed-door meeting ng mga opisyal ng TAPE kung saan doon isiniwalat na kailangang magkaroon ng malaking pagbabago sa show dahil umano’y pagkalugi ng kompanya, bukod pa sa nakakabagot na raw ang format ng show.

“Nagtataka kasi kami, paano mo sasabihing nalulugi ang “Eat Bulaga”, baka TAPE ang nalulugi, “Eat Bulaga” hindi!” diin ni Sotto sa naturang interview.

Aniya, noong 2021 kung saan kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nag-report pa ang TAPE sa Securities and Exchange Commission (SEC) hinggil sa kinita nila noong taong iyon.

“In 2021, SEC documents show that TAPE had an P213 million net profit for 2021. Paano ka nalugi? For 2022, remember election year, ang political ads nadagdag doon sa regular na mga (ads) at lumuwag na ang COVID so you expect better than P200 million net profit na ‘yon ang ni-report mo,” paglalahad ni Sotto.

“We were informed na a little over P400 million of political ads that were placed on “Eat Bulaga” vanished,” pagsiwalat pa ng host.

Nang tanungin ni Canlas kung saan ito napunta, sinabi ni Sotto na mabuting ang TAPE ang sumagot nito.

Nabatid na hindi pa rin pinapasuweldo sa buong 2022 ang mga host na sina Vic Sotto at Joey de Leon.