Tulfo, Sotto, Go patok sa Senado

Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagka-senador, si dating Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ang magiging topnotcher, ayon sa survey ng OCTA Research.

Base sa March 24-28 survey ng OCTA Research na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha si Tulfo ng 79 porsyento.

Matatandaan na napilitang magbitiw sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) si Tulfo matapos itong hindi makalusot sa Commission on Appointments (CA) dahil sa isyu ng citizenship at conviction sa libel case.

Ang isyung ito ang ginamit rin sa nakapending na disqualification case sa Commission on Elections (Comelec) para harangin ang pag-upo nito sa Kongreso bilang ikatlong nominee ng ACT-CIS.

Nasa pangalawa at pangatlong puwesto naman si dating Senate President Vicente Sotto III (53%) at Senador Christopher Lawrence “Bong” Go (52%), pang-apat si Imee Marcos (45% at pang-lima naman si Senador Ronald “Bato” dela Rosa (37%).

Pasok naman sa ikaanim na puwesto si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson (31%), pangpito si Senador Ramon Bong Revilla Jr. (28%), pangwalo si Senador Francis Tolentino (26%) at sorpresang pang siyam naman si Davao Rep. Paolo “Pulong” Duterte na may 23%.

Samantala, pasok din sa Top 12 si dating Senador Manny Pacquiao at Senador Lito Lapid sa nakuhang 22%, habang pang-12 naman si Senador Pia Cayetano na may 21%.

Dinomina ng pitong reeleksyunistang sina Go, Marcos, Dela Rosa, Revilla, Tolentino, Lapid at Cayetano at mga dating senador na sina Lacson, Sotto, Pacquiao ang Magic 12 ng se­natorial survey. (Dindo Matining)