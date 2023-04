Teacher pinusuan sa pakulong exam na ala-‘Naruto’

Kinagigiliwan ngayon sa social media ang pakulo ng guro na ito sa Bataan na nagpasimuno ng Naruto costume sa kanyang mga estudyante.

Siya si Sir Bryan Santiago na kasalukuyang nagtuturo sa Orani National High School – Pagasa. Ibinahagi niya kamakailan ang ganap sa 3rd Quarter Periodical Examination ng kanyang mga Grade 11 student.

Makikita sa mga uploaded picture na nakasuot si Santiago ng Naruto costume habang naka-DIY head gears naman ang kanyang mga students.

Nagsimula umano ang lahat ng ito sa kanilang biruan sa nakaraang periodical exams kung saan nabanggit ni Sir Bryan na tila nasa ‘Chúnin Exams’ sila, isang uri ng exam sa naturang anime show, dahil nahirapan umano magsagot ang mga ito.

“Biro ko sa kanila, magsuot kami ng ninja head gear sa next exam. I told the students to just create their own DIY head gears para walang gastos. Most of them wore head gears made from colored papers lang po. Game na game naman ang mga bata,” aniya.

Dahil dito, inulan ang Facebook post ni Sir Bryan ng libo-libong haha reaction at positibong komento mula sa madlang pipol.

Para kay Joseph Ariel Alim Conde, “Wow! Yan ang maganda so creative at cool ng teacher nila.”

“Good job sir Yan Ang mgnda mas nakakatulong yang creativity mas nafofocus Ang mga studyante sa exam hindi ung tinatakot sila sa exam at kakabahan sila at Dina mkakapgisip ng maayos,” hirit ni Jamel Zain.

“Galing nang idea mo teacher mas masaya ang exam kapag ganyan mas gaganahan sila sa encouragement na ginagawa mo,” puri pa ni Kenneth Neri. (Moises Caleon)