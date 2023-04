Tapat na asawa at lingkod bayan

Marami ang nagsasabi na walang forever, pero hindi ibig sabihin nito na walang tumatagal na pagsasama at relasyon. Malaki ang papel na ginagampanan ng pamilya sa lipunan lalo na kung ang mga ito ay nasa larangan ng public service.

Maraming matang laging nakabantay at tila naghahanap ng mali kaya naman dobleng effort para sa isang jsang public servant na gaya ni Vice Mayor Pedrito Alibarbar ng bayan ng Quezon, Quezon province ang pagkakaroon ng isang huwarang pamilya para magsilbing inspirasyon para sa kanyang mahigit 20,000 nasasakupan.

Sa kasalukuyan, marami lalo na sa hanay ng mga millennial at Gen Z ang umiiwas sa kasal. Takot sa obligasyon at responsibilidad sa pagbuo ng pamilya kaya naman challenge talaga para sa marami ang pagkakaroon ng isang masaya at matatag na pamilya. Maraming kuwento pero wala naman talagang exact formula na pwedeng masabi na susi sa maayos na pagsasama kasi ito ay isang mahabang proseso na kailangan ang pagtutulungan ng dalawang partido kung talagang gusto nilang buo ang kanilang pamilya.

Para igalang ang kasal, ang mag- asawa ay dapat tunay na nagmamahalan. Maging tapat at may respeto sa isa’t isa. May kasabihan nga na mahalin ang inyong asawa nang buo ninyong puso. Sa moderno nating pamumuhay ngayon, lalong naging kumplikado ang mga relasyon at sa sobrang hectic kaya yun iba mas gusto ng simpleng buhay.

Narito ang kuwento ng letter sender natin na si Gng. Bell Desolo ng Quezon province tungkol sa hinahangaan niyang kaibigan, kalugar, at public servant na isang ehemplo ng maganda at maayos na pamamalakad sa kanyang buhay-may asawa kasabay nang paglilingkod sa bayan.

Sino ang magsasabi na ang pangarap ni ‘Etot’ ay hindi lamang minsan kundi apat na ulit na ibibigay sa kanya ni Lord? Mula sa simple ngunit kilalang pamilya sa Bgy. Cabuluan, Calauag, Quezon at panlima sa walong magkakapatid si Pedrito Alibarbar Sr. na kilala sa tawag na Etot.

Agad siyang nakitaan ng ambisyong maging iba at umunlad ang buhay kaya siya ay nag-aral, nagnegosyo hanggang maisipang magtrabaho sa Doha, Qatar kung saan nito nakilala ang government nurse na si Mercidita Jarapa. Nagpakasal at makaraan ang ilang panahon sila ay nagbalik sa Pilipinas.

Nagnegosyo at sinubukan ang musmos na pangarap na pumasok sa pulitika. Pinalad na makapanungkulan ng 6 termino bilang municipal councilor ng Quezon, Quezon Province at kasalukuyang vice mayor sa lugar.

Gusto niyang makatulong sa mga katulad niya na nasa mababang estado sa buhay para i-push na kumilos at huwag umasa lamang sa ayuda. Itinutulak din niya ang sama-samang pag-aalaga sa karagatang sakop ng kanilang bayan na pinagkukunan nila ng kabuhayan kasama na dito ang pantustos sa scholarship ng mga deserving nilang kabataang mag-aaral.

Iyan si Vice Mayor Etot na isang huwarang haligi ng kanilang tahanan. Biniyayaan ng 3 anak na sina Mercy Joy na isang flight attendant; Mercy Gay na computer engineer at unico hijo na civil engineer na si Pedrito Jr. na nanunungkulan din bilang municipal councilor. Nagsikap si Etot tulad ng ibang kabatan para matupad ang mga pangarap sa buhay hanggang sa mahalal na miyembro ng sangguning bayan.

Panglima sa walong magkakapatid at dahil hikahos noon sa buhay ay hindi naibigay ng mga magulang ang inaasam na edukasyon subalit dahil sa pangarap ay namasukan bilang construction worker habang nag-aaral ng kursong Mechanical Engineering ngunit hindi niya ito natapos. Nakipagsapalaran bilang OFW sa Saudi Arabia kung saan ilang taong nagtrabaho bilang mekaniko hanggang sa makilala niya ang kanyang naging maybahay.

Nang ipinagbuntis ni Mercy ang kanilang unang anak ay nagpasiya silang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas at pinasok ang negosyong buy and sell ng mga baboy at bakang dinadala sa Batangas at Quezon. Marami silang natulungang at nabigyan ng trabaho

Gumaan man ang pamumuhay ay hindi nawala ang pagtulong nila sa kapwa kaya mismong kababayan nila mula sa 24 barangay ang nag -udyok na ito ay pumasok sa pulitika.

Hindi nawawalan ng problema si konsehal lalo kung may ‘nasasagasaan’ sa kanyang mga proyekto at prinsipyo ngunt matibay na ipinaglalaban kung alam niyang tama ang kanyang ginagawa.

Sa paglipas ng taon, nanatiling simpleng tao na subok na maasahan at nasa ikalawang termino ngayon bilang bise alkalde ng Quezon at para sa kanya hindi lamang sa bayan siya matapat kundi maging sa biyaya ng kanyang pamilya na kaagapay at inspirasyon.

Para sa kanya, hindi niya magagampanan ng maayos at epektibo ang paglilingkod sa bayan kung wala ang patnubay ng asawa at mga anak. Sila ay nagdiwang kamakailan ng 40th wedding anniversary na lalong nagpatatag sa kanilang pundasyon.

“Hindi ko inambisyong yumaman kundi simple ngunit marangal na buhay. Yung makatulong sa mga nangangailangan at maipagmalaki ng aking pamilya pati ng parents ko na alam kong nakasubaybay sa akin,” sabi pa ni vice mayor na handang ialay ang buhay para sa pamilya at bayan.