Susi sa pag-asenso ng maliliit na negosyo

Isa sa mga balakid kung bakit hindi makatayo sa sarili nilang mga paa ang maraming maliliit na negosyo ay ang kakulangan ng pondo. Hindi nila mapalawig ang kanilang kita dahil kahit po gusto nilang umutang sa bangko ay hindi naman sila pauunlakan. Ito ay dahil wala naman silang maipapakitang collateral na puwedeng panghawakan ng bangko para sila ay mapautang.

Kaya ang karaniwan pong nangyayari, maraming mga micro and small enterprises (MSEs) ay sa mga tinatawag na mga ususero, o yung mga nagpapautang ng ‘five-six’ umaasa. Madali nga naman ang sistema sa ‘five’six’ dahil walang collateral, pero mababaon ka naman sa utang dahil sa malaking interes na pinapatong ng mga ususero o mga ‘loan shark.’

Isang solusyon po dito ay ang gobyerno ang magpautang sa mga MSEs sa mababang interes at sa mga terms na madaling bayaran. Ito ang ginawa kamakailan ng Kamara de Representante sa pagpasa sa third and final reading ng House Bill (HB) 7363 na ang layunin ay maitatag ang Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso o P3 program para sa mga MSEs.

Ang inyong lingkod po ay isa sa mga pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito kasama ang mga kinatawan sa Kongreso ng Camarines Sur na sina Cong. LRay Villafuerte (2nd District), Cong. Migz Villafuerte (5th District), at Cong. Hori Horibata (1st District).

Mga principal author rin po ng HB 7363 sina Rizal 2nd District Cong. Emigdio Tanjuatco III, PACMAN Party List Cong. Michael Romero, Isabela 6th District Cong. Inno Dy, Manila Teachers Party List Cong. Virgilio Lacson; Benguet Cong. Eric Yap, Quezon City 2nd District Cong. Ralph Tulfo, Misamis Oriental 1st District Cong. Christian Unabia, Oriental Mindoro 1st District Cong. Arnan Panaligan, Paranaque 1st District Cong. Edwin Olivarez, sina ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap (ACT-CIS) at Congresswoman Jocelyn Tulfo, at si Davao City 1st District Cong. Pulong Duterte.

Sa ating bansa, 99 porsyento ng mga negosyo ay mga micro, small and medium enterprises, kaya naman po malaking tulong sa mga maliliit na negosyante kung maisasabatas na ang HB 7363.

Sa pamamagitan ng HB 7363, madali ng makakautang ang mga MSEs lalo na ang mga nasa malalayong komunidad. Ang Small Business Corporation (SBCorp) ng Department of Trade and Industry (DTI) ang magpapatupad ng P3 program. Bukod sa SBCorp., ipapasa rin ang pondo para sa pautang sa mga rural bank, thrift bank, cooperatives, at iba pang mga accredited ng gobyerno na magpautang na nasa malalayong lugar.

Napakababa po ng interes sa ilalim ng HB 7363. Hindi aabot sa isang porsyento kada buwan ang interes kapag direktang umutang sa SBCorp. Kapag naman sa mga accredited na institutions kung saan pinasa ng SBCorp ang pondo, ang interes ay hindi lalagpas sa 2.5 porsyento kada buwan.

Bukod pa riyan, wala pong hihinging collateral sa mga MSEs na uutang sa ilalim ng P3 program.

Kung maisasabatas ang HB 7363 at maipapatupad ito ng maayos ng DTI sa malalayong probinsya, sisigla ang ekonomiya ng mga komunidad sa labas ng Metro Manila. Isa na ang Bicol na may 75,000 na rehistradong enterprises ang makikinabang sa P3 program, dahil karamihan sa negosyo doon ay mga MSEs.

Pangungunahan ng mga Bicolanong micro and small entrepreneurs ang paglikha ng maraming trabaho at pag-asenso pa lalo ng ekonomiya ng Bicol kung makakarating sa kanila ang pondo ng P3 program. Sigurado tayo dito, dahil alam naman nating ‘basta Bicolano, saro!’