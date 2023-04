Spencer Strider hanep na pitcher ng Braves

BUMATO si Spencer Strider ng no-hitter hanggang eighth inning, naka-strike out ng season-high 13, at binokya ng Atlanta Braves ang Miami Marlins 11-0 nitong Lunes.

Nadiskaril lang ang no-hit bid ni Strider nang makatsamba ng single si Jean Segura sa eighth, sinundan ng isa pang single ni Jon Berti.

Bumawi si Strider nang kuryentehin ang sumunod na dalawang batters para tapusin ang inning.

“Segura is a really good out-of-the-zone hitter, so you don’t really know where to throw it,” ani Strider.

Dalawang beses kumonekta ng homer si Sam Hillard, may tig-isa sina Sean Murphy, Eddie Rosario at Austin Riley at pinutol ng Braves ang four-game losing streak. (Vladi Eduarte)