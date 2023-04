Pinoy chesser Robert Suelo, Jr. pinisak mga karibal sa Penang

PETMALU agad ang mga Pinoy woodpusher na sina FIDE Masters Robert Suelo, Jr. at Roel Abelgas matapos magtala ng dalawang sunod na panalo sa second round ng Mini Penang Chess Open 2023 nitong Lunes ng gabi sa Methodist Boys School ACS Union, George Town sa Penang, Malaysia.

Perfect two points din sina FM Christopher Castellano at National Master James Infiesto sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Tinalo ni Suelo sina Cheryl A. Angot at Pin Xie Loo ng Malaysia, pinasuko ni Abelgas sina Ree Herng Shen ng Malaysia at Felix Aguilera, pinagpag ni Castellano sina Nadya Deandra Wirawan at Steven Tan ng Indonesia, habang si Infiesto ang nagpayuko kina Wei Shen Yeoh at Austin Weibin Cheah ng Malaysia sa round 1 at 2, ayon sa mga pagkakasunod.

“Ang unang dalawang round ay isa sa pinakamahirap na round sa anumang tournament. It usually sets the tone of how you’re going to perform,” sabi ni Suelo, 1996 Philippine Junior champion.

Nagtala rin sina NM Darry Bernardo at Menandro Redor ng back-to-back wins.

Dinurog ni Bernardo sina Yi Feng Peh ng Malaysia at Paul S. Eggers ng USA, habang pinisak ni Redor sina Shawn Alamsyah ng Malaysia at Atty. Cheyzer Crystal J. Mendoza. (Elech Dawa)