Pedicab driver bigong itumba, 4 pulis kulong ng 10 taon

Napatunayan ng korte na guilty o nagkasala ang apat na miyembro ng Philippine National Police (PNP) kaugnay sa pagdukot at tangkang pagpatay sa isang pedicab driver sa bayan ng Agdangan sa Quezon noong 2018.

Sa desisyong inilabas ni Gumaca Regional Trial Court Branch 172 Judge Michael Vito, sinentensyahan na mabilanggo ng mula lima hanggang 10 taon sa kasong attempted murder sina PO2 Jhaymar Espedido, SPO4 Wilson Villegas, SPO3 Noel Malabayabas at SPO2 Bryan Nob, pawang nakatalaga sa Agdangan Police Station.

Ibinaba ng hukuman ang hatol sa pamamagitan ng video conferencing kasama ang mga akusado at ang biktima kahapon nang umaga.

Sa rekord ng korte, dinukot ng apat na kala­lakihan ang pedicab driver na si Roger Herrero sa isang barangay sa bayan ng Agdangan noong gabi ng Nobyembre 1, 2018.

Isinakay ito sa van at dinala sa bayan ng Atimonan kung saan nalaman ni Herrerro na mga pulis ng Agdangan ang dumukot sa kanya. Dito ay pilit aniya siyang pinaaamin ng mga pulis na sangkot siya sa mga kaso ng nakawan sa kanilang lugar.

Itinanggi ito ng biktima dahilan para lalong magalit ang mga pulis hanggang barilin siya sa mukha ng isa sa mga ito at saka iniwan sa damuhan sa gilid ng daan.

Nakaligtas ang biktima at dinala ito sa ospital ng mga nakakitang residente.

Noong Nobyembre 29, 2018, nagsampa ang National Bureau of Investigation (NBI) ng kasong frustrated murder laban sa mga pulis sa Office of the Ombudsman. (Ronilo Dagos)