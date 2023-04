PBBM tinukuran ni Rep. Momo sa pagbuo ng El Niño team

Nagpahayag ng buong suporta si Surigao del Sur 1st District Rep. Romeo Momo sa kautusan ni Pang. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na lumikha ng isang El Niño team upang tugunan ang napipintong kakulangan sa tubig at paghusayin ang mga pampublikong imprastraktura upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa bansa.

Bilang isang inhinyero, naniniwala si Momo, na dating Department of Public Works and Highways (DPWH) undersecretary at ngayon ay House Committee on Public Works and Highways chairman, na ang plano ng pangulo na i-upgrade ang flood control at water management ng bansa, sa pamamagitan nang pagpapatayo ng mga impounding dams, small river impounding projects, at high dams ay “right move forward.”

“It is commendable that the President has put forth clear instructions and plans on how we will deal with the impact of El Niño because this team would be able to give our problems with depleting water resources the attention it needs,” ayon kay Momo.

“It is high time that an administration prioritizes the construction of critical infrastructure that would provide solutions to not only the effects of El Niño but to other weather disturbances and to climate change as well,” dagdag pa niya.

Sinabi pa ni Momo na ang isang well-constructed plan sa pagtugon sa El Niño ay magkakaroon ng benepisyo sa hinaharap, at binigyang-diin na ang gampanin ng “comprehensive engineering solutions” ay magtatagal sa mga susunod pang henerasyon.

Kabilang aniya dito ang paglikha ng mga dams, catch basins, warning systems, levees, at seawalls, at iba pa.

Noong nakaraang linggo, ipinag-utos ng pangulo ang paglikha ng isang government team na siyang magpopokus sa pag-mitigate ng impact ng napipintong El Niño phenomenon, na inaasahang tatama sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, at maaaring magtagal hanggang sa taong 2024.

Naia ng pangulo ng isang whole-of-government approach upang magkaroon ang bansa ng “protocol-based at scientific long-term processes.”

Nais rin niyang magkaroon ng isang public awareness campaign upang hikayatin ang publiko na magtipid ng tubig.

Sang-ayon rin si Momo na ang mga naturang direktiba ay kinakailangan upang ihanda ang gobyerno at publiko sa mapaminsalang epekto ng El Niño sa agrikultura, marine environment, ekonomiya at turismo.

“It is the right move forward. This is not new to the Philippines. Time and again, we have seen how our communities have suffered because we were never prepared enough when the dry and wet seasons come. Today, we have an administration willing to face that painful truth. We should give it our full support,” anang mambabatas.