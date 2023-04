PBBM pinalawig SIM card registration ng 90 araw

Mayroon pang 90 araw ang mga subscriber para iparehistro ang kanilang mga SIM card matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang extension ng registration.

Nakatakda sanang magtapos ngayong April 26 ang itinakdang deadline ng Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Telecommunications Commission (NTC) para sa SIM card registration alinsunod sa SIM Registration Act na pinirmahan ng pangulo noong October 1, 2022.

Sa ipinatawag na sectoral meeting ng pangulo sa Malacañang nitong Martes, iprinisenta ni DICT Secretary John Ivan Uy ang mungkahi ng stakeholders na humihiling ng extension ng SIM card registration.

“President Marcos Jr. approves the 90-day extension of SIM registration after the 26 April 2023 deadline. Failure to register within the given period of extension will result to limited SIM services from the telecommunication companies. He issues a directive to the DICT to make a public announcement on this matter,” anang abiso mula sa social media page ng Radio TV Malacañang.

Target ng DICT na mai-register ang 70% ng aktibong SIM sa loob ng 90-day extension upang magamit pa rin ang serbisyo ng telecom companies. (Aileen Taliping)