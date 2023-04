Pagmumultahin ng RoS! Beau Belga ilang beses naglaro sa ‘Ligang Labas’

MULING pinatawan ng parusa ng Rain or Shine ang sentro nito na si Beau Belga sa pagbibigay dito ng multa na 15-araw na halaga ng suweldo kasunod ng internal investigation ng pamunuan ng Elasto Painters.

Ito ay matapos malaman ng mga opisyales ng RoS na hindi lamang sa Cebu naglaro ang dating PCU Dolphins kundi nalaman din ng team na naglaro siya ng mga unsanctioned exhibition games o Ligang Labad na ginanap sa Cebu, Davao at Laguna.

“Rain or Shine Team Management has concluded its internal investigation and found that Beau Belga breached his PBA Uniform Players’ Contract by participating in exhibition games in Cebu, Davao, and Laguna. A fine of fifteen (15) days worth of salary has been imposed on Beau,” post ng official team ng Rain Or Shine Elasto Painters.

Una na sinuspinde ng Rain or Shine si Beau ng anim (6) na araw ng trabaho nang walang bayad dahil sa pagkakasangkot nito sa isang walang sanction na laro ng basketball sa Cebu.

Hindi inihayag ang partikular na mababawas kay Belga bagaman ang multa ay aabot sa mataas sa P210,000 kung ibabase sa maximum salary na P420,000 kada buwan sa isang player na pinapayagan ng liga.

Hindi pa din ligtas si Belga sa posibleng karagdagang multa at parusa dahil kasama ito sa ipinatawag ng Office of the PBA Commissioner sa Mayo 3 upang pagpaliwanagin sa naging pagkakasangkot nito sa kaguluhan na naganap sa isang laro sa Cebu.

Sinabi ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum na kasamang ipinatawag ni PBA Commissioner Willie Marcial sina Belga, JR Quiñahan, Roert Bolick, Rey Nambatac, Alex Stockton, Jio Jalalon at Kevin Barkley Eboña. (Lito Oredo)