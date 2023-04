Miss Universe owner Anne ibibida mga Pinoy gown

Darating sa bansa ang may-ari ng Miss Universe na si Anne Jakrajutatip dahil magiging bahagi siya ng Miss Universe Philippines 2023 pageant na magaganap on May 13.

Sa kanyang pinost sa Instagram, excited si Anne na bumisita sa Pilipinas dahil gusto na niyang makita ang mga isusuot niyang outfits na gawa ng Filipino designers.

Dadalhin daw niya ang kanyang Louis Vuitton mini trunk para paglagyan niya ng kanyang Philippine-made outfits.

Caption pa niya, “Finally, I made up my mind to bring just this mini trunk with me to the Philippines without having any luggage! There are lots of well-known designers up there offering me the outfits, formal dresses, and evening gowns to wear. I trust them.”

Nagbiro pa si Anne na kung wala raw siyang mapili na masuot, baka mag-bikini na lang siya sa entablado at i-deliver ang kanyang signature na “Hello, Universe!”

Na-acquire ni Anne ang ownership rights ng Miss Universe noong October 2022. Kasabay niyang darating sa Pilipinas ang reigning Miss Universe na si R’Bonney Gabriel na uupo bilang isa sa panel of judges ng Miss Universe Philippines.

Excited na ang Pinoy fans sa pagdating sa bansa nina Anne at R’Bonney.

Bongga! (Ruel Mendoza)