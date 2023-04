Melvin Jerusalem liyamado kontra Puerto Rican boxer

KUMPIYANSA ang kampo ni reigning at defending World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem na kaya nitong talunin ang undefeated challenger na si Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa kanilang paghaharap sa Mayo 27 sa California, USA.

Nasilip ng kampo ni Jerusalem (20-2, 12KOs) na kaya niyang maunahan sa bilis ng suntok ang Puerto Rican boxer dahil sa istilo nito ng pakikipaglaban na madali umanong patamaan sa naturang 12-round title bout.

“Bali ang strategy namin iyung style ni Collazo hindi naman siya ganun kaliksi para umiwas sa mga salong suntok. So, nakita ko iyung mga videos ng fight niya na hindi siya mahirap tamaan, madali siyang tamaan, kaya hindi tayo mahihirapan sa target natin. Malaki ang posibilidad na ma-knockout siya, timing na lang ang power ang i-develop natin sa boxer para kapag tumama sure ball,” pahayag ni head coach Michael Domingo.

“Kung sa stamina naman, mas lamang tayo, kaya kung magagawa namin, just in case round four maipanalo na natin.”

Puspusan pa rin ang pagsasanay ng 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon sa Zip Boxing Gym sa Banawa, Cebu City ka-sparring sina reigning Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight titlist Joey Canoy at utol ni dating world challenger Jeo “Santino” Santisima na si Gabriel.

Plano nilang ipagpatuloy ang kanyang ensayo sa Knucklehead Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada, na pag-aari ni MP Promotions President Sean Gibbons kung saan makakasama niya sina world title challenger Jade Bornea at Vincent “Asero” Astrolabio, Jonas “Zorro” Sultan, at dating long-time IBF super-flyweight titlist Jerwin “Pretty Boy” Ancajas.

“May hinihintay na lang kami, pagkatapos ng training dito, mga three weeks before the fight dapat andun na kami para ma-adjust namin iyung klima at hindi bababa iyung kondisyon, kasi alam naman natin na ilang oras din ang diperensiya, kailangan natin makapag-adjust,” paliwanag ni Domingo. (Gerard Arce)