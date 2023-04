Mag-react ka Kim! Ryza agresibo sa halikan kay Xian

“Lamesa ka ba?” tanong ni Xian Lim kay Ryza Cenon.

“Bakit?” balik tanong ni Ryza kay Xian.

“Kasi, gusto kitang patungan, eh!” sagot ni Xian, habang papahiga sa kama at yakap-yakap si Ryza.

Yes, eksena nga ‘yon sa pelikulang ‘Sa Muli’ na bida sila, at dinirek ni Fifth Solomon, at prodyus ng Viva Films.

Magkahalong comedy at drama nga ang ‘Sa Muli’ at dinadala ka talaga ng pelikula sa iba’t ibang panahon.

Kuwento ito ng karakter ni Xian na si Pepe, na paulit-ulit na nabubuhay sa iba’t ibang panahon, bilang sina Victor (1900) at Nicolas (1950), at paulit-ulit ding hinahanap, pinaglalaban ang pagmamahal niya kay Ryza bilang si Elly, na nabuhay rin noon bilang sina Aurora at Belen.

Oh, bongga, ‘di ba? Tatlong karakter ang binigyang buhay ni Xian, pati ni Ryza, at in fairness, iba’t ibang pagkatao rin ang pinakita nila. Ang

bongga na parehong mahusay umiyak sina Xian at Ryza, ha!

Bonus pa siyempre ang maalab na halikan nila, na kadalasan ay si Ryza ang nauunang pumapak kay Xian, ha!

Anyway, maraming nakakaaliw na eksena sa pelikula, lalo na si Xian, na sa tangkad niyang ‘yon, makikita mo siyang nagpapatawa, nagsasayaw ng awkward, at pati ayos niya sa mga ibang karakter niya, maaaliw ka sa kanya.

Dagsa nga ang mga tao sa ginanap na premiere night ng ‘Sa Muli’ sa SM The Block Cinema 3, at ramdam na ramdam mo ang pagmamahal ng fans kay Xian, na dinumog talaga siya pagkatapos ng palabas.

Well, hindi ko nakita si Kim Chiu sa premiere night, pero for sure, panonoorin niya ang movie na ito ng dyowa niya.