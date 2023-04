Mag-ina naka-lotto jackpot sa parehong numero

Swerte nga ba? ‘Yan ang tanong na dadapo sa isip mo dahil sa nangyari sa mag-ina na ito mula Massachusetts, United States. Pareho kasi silang nanalo sa lotto gamit ang parehong mga numero.

Unang naglaro noong March 22 si Tricia Johnson gamit ang kanyang usual set ng numbers kung saan matagumpay niyang napanalunan ang humigit-kumulang $100,000 .

Makalipas ang tatlong linggo, sumubok ulit si Tricia na tayaan ang napanalunan niyang numero at sa pangalawang pagkakataon ay nanalo siyang muli ng $100,000!

“It’s like lightning struck twice. I woke my husband up and made him confirm that I was really looking at what I was looking at,” sabi niya sa isang panayam.

Sa kaparehong araw, tumaya naman ang kanyang anak na si John Johnson gamit din ang numero ng kanyang ina at sa pambihirang pagkakataon ay tumama itong muli.

“We just laughed and cried and hugged. It was incredible,” ani Tricia. Ayon kay Tricia, wala na umano siyang balak pa na tayaan ulit ang kanyang mga numero.

Hirit pa niya, “I can probably stop playing them now because I’m sure it won’t happen again.”

Talaga namang mapapaisip ka na lang kung paanong may mga tao na swerte talaga sa buhay. Sana all! (Moises Caleon)