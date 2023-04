Landian nina Janice, Andrea nagpakilig sa mga fan

Ang ingay-ingay ng online world dahil sa Kapamilya teleseryeng ‘Dirty Linen’, matapos ngang magdiwang ang girls’ love (GL) fans sa tila namumuong romantic relationship ng mga karakter nina Janice de Belen at Andrea del Rosario.

Feeling ng fans ay nakumpirma ang matagal na nilang haka-haka na ‘more than friends’ sina Leona (Janice) at Olga (Andrea) dahil sa isang eksena ng dalawa sa latest episode ng serye.

Sa eksena kasi na ‘yon ay nilambing ni Olga si Leona dahil malungkot ito at iyak nang iyak. Tuluyan pang kinilig ang mga manonood nang mag-holding hands ang dalawa habang nakahiga sa kama at may kasama pang yakap, ha! Bongga, ‘di ba?

Bukod sa romantic gesture, nagpalitan din sila ng sweet messages kaya mas lalong kinilig ang fans. Sey nila, kayang-kaya nina Janice at Andrea na sumabay sa pagpapakilig at pinatunayan pa nilang hindi lang para sa mas batang girls ang GL na anggulo.

“Mga bading mag-ingay kayo, Olga is officially Leona’s real home!!!!” tweet ni @moonlitwintered.

“Trailer pa lang talaga iba na pakiramdam ko. Iba talaga makaramdam ang mga bading,” post naman ni @elaisamari.

Kung totoo ngang may something sina Leona at Olga, kaabang-abang lalo kung ano ang magiging reaksyon ni John Arcilla, ang gumaganap na asawa ni Leona. (Dondon Sermino)