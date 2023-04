Kilalanin: Hari ng koleksyon ng ‘Deadpool’ item

Nakakabilid ang isang collecter mula Ireland na swak sa Guinness World Records dahil sa kanyang pangmalakasang koleksyon ng mga item tungkol sa ‘Deadpool’.

Siya ay Gareth Peter Pahliney, isang comic book enthusiast at die-hard fan ng karakter na si ‘Deadpool’ ng Marvels.

Dahil sa pag-iidolo niya rito ay nakapagkolekta na si Gareth ng halos 2,250 item na related kay Deadpool gaya ng costume, poster, stuff toy, mga sapatos, figures, robot, at marami pang iba.

Inilagay niya ang mga ito sa ginawa niyang ‘man cave’ na talaga namang super organized mula sa uri at laki nito.

Dahil sa nakakabilib niyang koleksyon, pinarangalan siya ng Guinness World of Record bilang “largest collection of Deadpool memorabilia”.

Bukod dito, tuloy-tuloy umano ang pagdami ng kanyang mga item dahil kada buwan ay mayroon siyang idinadagdag dito.

Sabi ni Gareth sa panayam ng Guinness, “This is kind of a living collection. “Every month I add new items. I would love to find a way to show this to other Deadpool fans as the collection grows and new pieces come in: it’s not open to the public yet, but there’s something in the works.” (Moises Caleon)