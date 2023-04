Kidnaper sa Zambo arestado

Nadakip ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isang most wanted na kidnapper sa Tungawan, Zamboanga Sibugay noong Lunes.

Sa ulat ni Police Regional Office (PRO) 9 spokesperson Police Mjaor Shellamie Chang, kinilala ang nasakoteng suspek na si Aberin Pulalon, 49, residente ng Barangay Nonoyan, Baliguian ng nasabing bayan.

Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Regional Trial Court, Ninth Judicial Region, Branch 27 Presiding Judge Laarni Dajao, dinakip si Pulalon ng mga tauhan ng Regional Intelligence Unit ng PRO-9, Philippine Army (PA), Philippine Air Force at 903rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Batallion 9 sa Barangay Lower Tu­ngawan ng nasabing bayan bandang alas-7:55 nang umaga.

Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspek.

Nabatid na sangkot sa ilang insidente ng kidnapping sa Zamboanga Peninsula at itinuturing na No. 9 most wanted sa rehiyon ang suspek. (Edwin Balasa)