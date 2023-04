JM aminadong yumabang, arogante

Inamin ni JM de Guzman na nalula siya sa kasikatan niya noon.

Sa ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’, sinabi ni JM kay Star Magic head Lauren Dyogi na nao-overwhelm siya tuwing may bago siyang palabas, kung kaya’t nakakagawa siya ng ikakasama niya.

“Yumabang ako. ‘Di ko alam kung ano ‘yung gagawin. I was arrogant, not asking for guidance,” sey niya.

Dagdag niya, hindi pa raw siya healed noong panahon ng kanyang kasikatan at isa ring factor ay ang pag-ibig na pinagdadaanan niya.

“Parehas po kasing umiral ‘yung love at work,” sabi ni JM.

Binalikan din niya ang mga karanasan noong nasa rehab siya.

“’Yung pinangarap ko lahat, kinuha ulit sa akin. Nakuha rin sa akin ‘yung mga basic na regalo sakin, like my sanity, ‘yung simpleng pag-enjoy ng pagkain at music. Kinuha ‘yun sa akin ng vices,” kuwento niya.

Pero, bumalik daw ang kaligayahan niya noong nag-therapy siya.

“Na-appreciate ko ‘yung life more. Counting my blessings, the most simplest things in life. Gusto ko ‘tong nakakapag-converse ako, nae-enjoy ko ‘tong buhay,” chika pa niya.

Sa ngayon, ang goal ni JM bilang artista ay magkaroon ng purpose at i-maintain ang kanyang disposisyon.

Tamang-tama rin dahil kasama nga siya sa bagong palabas ng ABS-CBN na ‘Linlang’, kasama sina Paulo Avelino, Kim Chiu, at Maricel Soriano.

Ang ’Tatak Star Magic Celebrity Conversations’ ay mapapanood sa opisyal na YouTube channel ng Star Magic. (Dondon Sermino)