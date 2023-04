Hinuhulaang mauuwi sa kasalan: KC, boyfriend hindi na mapigilan

Marami sa mga kaibigan ni KC Concepcion ang naniniwalang mauuwi sa kasalan ang relasyon ng actress-businesswoman sa boyfriend na si Mike Wüthrich.

Lahat ng mga kakilala namin na close sa panganay na anak ni Sharon Cuneta ay nagsasabing happy sila for KC dahil mukhang natagpuan na nito ang ‘the right one’.

Nakailang relasyon na rin si KC, pero pawang nauwi ‘yon sa wala.

Pero itong relasyon ni KC kay Mike ay mukhang magtatagal at mauuwi nga sa kasal.

“Masaya ako kay KC. Bagay sila ni Mike!” sey ng isang kakilala ko na sobrang lapit kay KC.

Ang businesswoman-philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano naman na madalas makasama nina KC at Mike ay nagbigay sa kanila ng birthday dinner noong Saturday (April 22) sa Blackbird Makati.

“Kasi I was in Cappadocia (Türkiye) no’ng birthday ni KC last April 7, kaya when I flew in, I treated her. And the next day (April 23), birthday of Mike naman,” kuwento ni Pinky.

Napanood din namin ang videos na kuha sa dinner na ‘yon at ang saya-saya.

Sa isang video, tinanong ni Pinky si Mike kung ano ang birthday wish ng binata at pumikit ito at nag-wish.

“So what’s your birthday wish”? pang-uusisa ni Pinky at biglang nag-dialogue si Mike ng, “I got it!” at tumingin kay KC.

Napatili naman si Pinky at sinabing, “Ay, I guess you got your birthday wish,” saka tinutok kay KC ang camera at nag-dialogue ng, “Taran! Take care of KC, that’s my birthday wish.”

Si KC naman na nasa gitna nina Mike at Pinky ay sobrang napapangiti.

Sa ngiti ni KC, obvious na in love siya kay Mike.

At sa pagkakangiti rin naman ni Mike ay hindi maipagkakailang mahal na mahal niya ang girlfriend.

Naku, kasalan na ‘yan, huh!

‘Yun na!