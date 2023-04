Grabe ang init! Jimmy Butler humarabas ng career-high 56 puntos

NAGLIYAB ng career-high 56 points si Jimmy Butler at tinalo ng Miami ang Milwaukee 119-114 tungo sa 3-1 lead sa kanilang Eastern Conference first-round series nitong Lunes.

Bumalik mula 14-point down ang Heat nang kumpletuhin ni Butler, 19 of 28 mula sa floor at tatlo lang ang isinablay sa 18 free throws, ang pang-apat na pinakamataas na scoring performance sa NBA playoffs.

May tatlong tsansa ang Heat para sibakin ang No. 1 Bucks umpisa sa Game 5 sa Huwebes (araw sa Maniila) sa Milwaukee.

Nagbaba pa ng 9 rebounds si Butler. May 15 points, 8 rebounds si Bam Adebayo at 10 markers, 8 assists kay Gabe Vincent.

Bumalik mula two-game absence si Giannis Antetokounmpo (bruised back) at humarabas ng triple-double na 26-10-13 pero hindi naisalba ang Milwaukee.

May 36 points si Brook Lopez.

Na-outscore ng Heat ang Bucks 30-13 sa fourth quarter. (Vladi Eduarte)