Filipino-American actress Sydney kasali sa ‘Lilo & Stitch’

Isang Filipino-American actress ang napili para makasama sa live-action adaptation ng Disney’s ‘Lilo & Stitch’. Ito ay si Sydney Agudong at gagampanan niya ang role bilang si Nani, ang nakakatandang kapatid ni Lilo sa istorya.

Ang gaganap na Lilo ay si Maia Kealoha at kasama rin sa cast sina Zach Galifianakis at Billy Magnussen. Ang alien character na si Stitch ay gagawin gamit ang CGI.

Pinalabas ang Disney animation na ‘Lilo & Stitch’ noong 2002. Ang live-action nito ay ipapalabas sa Disney+ sa taong ito.

Bukod sa kanyang dugong Filipino, meron ding British at Irish blood si Sydney. Pinanganak at lumaki siya sa Kaua’i, Hawaii bago siya lumipat sa Los Angeles para ma-pursue ang dream na maging isang actress at singer.

Lumabas si Sydney sa ilang US series tulad ng ‘NCIS’, ‘Find Millie Martin’ and ‘On My Block’. Nakagawa rin siya ng ilang pelikula tulad ng ‘Infamously in Love’ and ‘West Michigan’.

Na-release ang kanyang debut original song noong 2022 titled ‘Welcome to Hollywood’ gamit ang kanyang artist name na Jayne Doe. (Ruel Mendoza)