Eya Laure, UST dadalawahan NU

Teams W L

**La Salle 12 1

**NU 9 3

**UST 9 3

**Adamson 9 4

*FEU 6 7

*Ateneo 4 9

*UP 1 11

*UE 0 12

**Final Four

*Eliminated

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — UST vs NU

2:00pm — UP vs UE

PAHAHABAIN nina league-leading scorer Ejiya “Eya” Laure at ng ng 16-time titlists University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang kanilang ratsada sa lima kasama ang target na solo second seat na may bonus na twice-to-beat sa semis pagharap sa defending champs National University (NU) Lady Bulldogs sa paptiklop nang second round eliminations ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Miyerkoles ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

“Siyempre iyung confidence namin na meron kami ngayon na kung sino man ang tumapak sa court magpe-perform, gagalaw, magtatrabaho,” pahayag ni Laure, na nakuha ang kanilang fourth straight win nang sibakin ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws nitong Linggo, 26-24, 22-25, 25-16, 25-23.

“Iyun siguro ang pinakaimportante na once na pinasok ka, once na nandoon ka na, kailangan prepared ka and sa bawat game sa NU lalo na, NU iyan, defending champions pa rin iyan and nandiyan ang mentality nila na hindi sila magpapatalo, na gagawin nila ang best nila. Siyempre sa amin din, paghahandaan ulit namin iyun sa mga susunod na mga araw,” dagdag ng Season 81 Rookie of the Year at nangungunang scorer sa kabuuang 223 puntos.

Aminado naman si UST coach Kungfu Reyes na hindi magiging madali para sa koponan na matalo agad ang Lady Bulldogs na kanilang sinilat noong Marso 4 sa pamamagitan ng dikdikang fifth set, 25-23, 27-25, 17-25, 22-25, 15-11.

Subalit mataas ang kanilang ninanais na makuha ang top-wto spot kasama ang nangungunang De La Salle Lady Spikers para sa twice-to-beat na bentahe.

“Nandito na kami sa Top Four pero meron pang ranking so si NU, si UST may chance na kung sino manalo doon ang laki ng chance na kami ang kukuha ng number two spot,” saad ni Reyes. “Iyun naman talaga ang ini-aim namin. Nandito na kami sa Top Four so we aim higher. Target namin Top Two.”

Bukod kay Laure, inaasahan ring babanat para sa Golden Tigresses sina Imee Hernandez, Milena Alessandrini, Regina Jurado, Jonna Perdido, Janna Torres, Renren Peñafiel, libero Bernadett Pepito at Cassie Carballo, laban sa determinadong grupo nina reigning Rookie/MVP Mhicaela Belen, Alyssa Solomon, rookie Vange Alinsug, Princess Robles, Sheena Toring, Erin Pangilinan playmaker Cams Lamina at libero Jen Nierva. (Gerard Arce)