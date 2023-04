Enrique ‘di inabandona ABS-CBN

After three years, tinuldukan na ni Enrique Gil ang pamamahinga sa showbiz.

Kanina ay pumirma na siya ng kontrata sa ABS-CBN, patunay na Kapamilya pa rin siya.

Kasama sa contract signing sina Dreamscape Entertainment Head Deo Endrinal, ABS-CBN Films Head Olivia Lamasan, ang bagong talent manager ni Enrique na si Ranvel Rufino, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN Corporation CEO Carlo Katigbak, and ABS-CBN Chairperson Mark Lopez.

“The long wait is over. I don’t want to call it a comeback, ‘coz Enrique never left,” pahayag ni Ms. Cory.

Nag-thank you naman si Enrique sa mga Kapamilya at excited na nga raw siyang bumalik.

“I’m excited to be back, to be starting a new path. I’m really excited to do something I’ve never done before,” sey ni Enrique.

Under Dreamscape Entertainment ang pagbabalik sa teleserye ni Enrique. Ang huli niyang teleserye sa Dreamscape ay ang ‘Mirabella’ with Julia Barretto noong 2014.

Napapabalita namang si Kim Chiu ang nakatakdang maging bagong ka-love team ni Enrique sa Philippine adaptation ng hit Korean series na ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

Sa pelikula naman ay may ilang proyekto siyang gagawin sa ABS-CBN Films at isa nga raw rito ay ang collaboration project ng ABS-CBN Films at GMA Pictures kung saan makakasama niya ang Kapuso stars na sina Ruru Madrid, Kylie Padilla, at Derrick Monasterio.

Marami naman ang natuwa dahil hindi inabandona ni Enrique ang ABS-CBN!

Bonggels!