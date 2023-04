Dumadaming namamatay sa eSports nakakaalarma

NAKAKAALARMA at mainit na usapin ngayon ang peligrong dulot ng hindi maayos na lifestyle ng ilang mga manlalaro ng eSports kasunod ng mga pagkamatay ng ilang sikat na personalidad nito.

Napabalitang sumakabilang-buhay na sina dating EVOS boot camp manager at isa sa mga kilalang pigura sa MPL na si Charles Dave “Chad” Dela Pena at RSG Ignite coach at isa sa mga unang manlalaro ng MPL Philippines Ivan Emmanuel “Coach Navi” Gacho.

Ngayong taon din pumanaw si dating MPL shoutcaster Rob Luna, samantalang may ilang insidente rin ng pagkawala ng buhay ng ilang adik na sa online gaming.

Ayon kay Philippine eSsports Organization (PeSO) secretary-general Joebert Yu, nakikita nitong nagiging malaking problema ng ilang mga manlalaro ang kawalan ng disiplina at kawalan ng kontrol sa paglalaro.

“It’s unfortunate that this happened, and I pray for the affected families as well as their eSport organization they represent. I’m not sure about certain changes. But there is definitely a need to create awareness especially physical and mental health issues,” pahayag ni Yu sa panayam ng Abante Sports.

“For PESO, we will discuss this, but on a separate note, we are going to create another organization to discuss issues like this and if ever do something about it.”

Ayon sa pag-aaral, nagsasanay ang isa o grupo ng eSports athletes mula tatlo hanggang 10 oras, kung saan pinaka-madalas na naiulat na reklamo ang pagkakaroon ng eye fatigue (56%), neck at back pain (42%), wrist pain (36%) at hand pain (32%), habang 40% ng mga kalahok rito ay hindi nagkakaroon ng anumang pisikal na ehersisyo at tanging dalawang porsiyento lang ang humihingi ng medikal na atensiyon.

“We’ve been living in an era where playing games will leave your problems and hope they go away, or you can try to forget about them, that is for a while,” wika naman ni Yu sa kanyang inilabas na Facebook post.

“But its damn real and we must help create awareness because if we keep on just making stride and continue to get on with current motion, then what happened now will surely won’t be the last. Creating awareness about this will give those who are affected an understanding that they are not alone in this fight as we are in this together.” (Gerard Arce)