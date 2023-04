Dehado pero tigasing TNT

GOOD day mga ka-Sarado, ka-Abante at ka-Depensa.

Sino ang mag-aakala na kayang silatin sa finals ng Talk ‘N Text Phone Pals ang Ginebra Gin Kings?

Bilog ang bola, iyan madalas ang komento ng mga henyo sa basketball, madaming pwede mangyari sa finals na pwede ikaapekto ng laro. Hindi lang basta sa iskor nagkakatalo ang mga manlalaro, kung hindi sa labas ng court din.

Super lakas ang lineup ng Ginebra Gin Kings, hanggang 8-man lineup super lalim ang rotation tulad nila Justin Brownlee, Scottie Thompson, Stanley Pringle, Christian Standhardinger, Japhet Aguilar, Jamie Malonzo, John Nard Pinto, Jeremiah Gray at Von Pessumal.

Wala kang panapon ‘ika nga, pang-derby itong Gin Kings o pang-DYNASTY.

Tanong ng ilan, bakit nasilat? Una, may injuries sa koponan ng Gin Kings tulad ni Brownlee, over confident at burn out.

Malupet iyung dinaanan na knockout game ng Ginebra versus Bay Dragons. Hanggang Game 7 umabot ang laban, dikdikan o barakohan ang laro na naitawid ng Ginebra ang laban sa harap ng mga milyon-milyong Pinoy na nakasaksi.

Mission accomplished ‘ika nga.

Sa aking palagay, isa din iyan sa singil na inabot ng Gin Kings kontra Talk ‘N Text. Ubos na, o wala nang energy at gutom sa laban.

Congratulations kay Bai Jojo Lastimosa as first time winner as head coach ng Talk ‘N Text.

***

Abangan bukas ang PBA Legends sa Minalabac, CamSur.

Lalaro sina Alvin Patrimonio, Bong Alvarez, Allan Caidic, Eddie Laure, Gary David, Willie Miller at ang inyong lingkod Jerry Codinera.

Sa panig ng mga artista ay lalaro sina Gene Padillla, Archie Alemania at Joseph Bitangcol.

Kaya abangan guys. See you mga ORAGON!