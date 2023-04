COVID-19 positivity rate sa NCR sumipa

Umakyat pa sa 10.6%, ang COVID-19 positi­vity rate sa National Capital Region (NCR).

Ayon kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David, ang positivity rate na naitala noong Abril 17-23, ay mas mataas kumpara sa 7.3% lamang na naitala sa loob ng pitong araw hanggang Abril 16.

Ito ay doble naman sa 5% positivity rate na itinatakda ng World Health Organization (WHO).

“NCR 7-day positivity rate increased to 10.6% as of April 23 2023, from 7.3% on April 16,” tweet ni David. “The NCR had an average of 3,120 tests per day (in April 2022 testing in the NCR was at 11k per day)”.

Gayunman, sinabi ni David na sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga bagong nahawaan, nananatili pa rin namang mababa ang hospital occupancy na nasa 21% lamang.

Nabatid na noong Lunes nang gabi, iniulat ng Department of Health na nakapagtala sila ng kabuuang 3,148 impeksyon ng COVID-19 mula Abril 17 hanggang 23, mas mataas ito kumpara sa 2,386 kaso na naitala noong nakaraang linggo. Katumbas ito ng daily average na 450 kaso, na mas mataas ng 32% kumpara sa 241 daily average cases na naitala noong Abril 10 hanggang 16. (Juliet de Loza-Cudia)