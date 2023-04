Caloy Yulo susungkitin 4 gold sa Cambodia Games

POSIBLE na makasungkit ang Filipino world gymnastics champion na si Caloy Yulo ng apat na gintong medalya sa Cambodia 32nd Southeast Asian Games.

Ang 23-anyos na Olympian ay limitado sa pakikipagkumpitensiya sa individual all-around, team all-around, parallel bars at horizontal bars, ayon kay Gymnastics Association of the Philippines (GAP) President Cynthia Carrion.

Una nang sinabi ni Carrion na dahil sa limitasyon na ipinataw ng Cambodia SEA Games Organizing Committee ay hanggang dalawang ginto lamang mula sa paglalabanan na individual apparatus ang masasalihan ni Yulo.

Si Yulo ay nangingibabaw sa isport sa rehiyon, na nakakuha ng Most Bemedalled Athlete citation sa nakaraang dalawang edisyon ng biennial sportsfest.

Noong 2019 sa Maynila, ang 4-foot-11 dynamo ay nakakuha ng dalawang ginto at pitong pilak na medalya, habang limang ginto at dalawang pilak ang kanyang koleksiyon sa Hanoi nakaraang taon.

Bukod kay Yulo, umaasa rin ang Pilipinas sa papaangat na si Juancho Miguel Besana na nagawang makasampa sa ikawalong pwesto sa World Cup Series sa Cottbus, Gemany noong Marso. (Lito Oredo)