Boss Emong, Big Lagoon magsasalpukan uli sa pista

MULING magkikita sa pista sina Boss Emong at Big Lagoon sa 2023 Philracom “Chairman’s Cup Division I” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas sa darating na Linggo.

Mahigpit na magkaribal sina Boss Emong at Big Lagoon, nagpapalitan lamang sila ng panalo sa mga malalaking stakes race na kanilang sinasalihan.

Si Big Lagoon ang reigning Presidential Gold Cup champion, habang si Boss Emong ang hinirang na Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the Year.

Nakaraan lamang ay tinalo ni Boss Emong si Big Lagoon sa naganap na Classic Cup sa parerhong pista kaya tiyak na hangad ng una ang makabawi.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Boss Emong, habang si John Alvin Guce ang gagabay kay Big Lagoon sa karerang nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Ang ibang kalahok sa 2,000-meter race ay sina Ambisioso, Cam From Behind, Don Julio, Gomezian at Robin Hood.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.5M premyo, mapupunta sa second placer ang P500,000, ibubulsa ng tersero ang P250,000, habang P125,000, P75,000 at P50,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)