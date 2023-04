Bontoc terraces abot-kamay UNESCO award

Pasok ang rice terraces na matatagpuan sa Barangay Maligcong, Bontoc, Mountain Province sa nomidado ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) sa pamamagitan ng Cultural Properties Protection and Regulation Division (CPPRD) nito, para sa prestihiyosong UNESCO award.

Ito ay ang ‘UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for Safeguarding and Management of Cultural Landscapes’ na naitatag noong 1995 na may layuning kilalanin ang mga indibidwal, institusyon, o NGOs na nagpakita ng ‘outstanding examples of action’ sa pangangalaga ng iba’t ibang cultural landscapes.

Isa ang rice terraces na ito sa ipinagmamalaki ng Mountain Province dahil sa angking ganda nito na talaga namang dinarayo ng mga local at foreign na mga turista.

Makakatanggap ng $30,000 o nasa P1.6 milyong ang magwawagi ng naturang award. (Moises Caleon)