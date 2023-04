Bea aligaga na uli sa bagong teleserye

Nag-first taping day na si Bea Alonzo para sa kanyang second teleserye for GMA Network. Ito ang ‘Love Before Sunrise’ na pagtatambalan nila ni Dennis Trillo. Tungkol sa soulmate at TOTGA (the one that got away) ang kuwento ng bagong series ng aktres.

Base sa photo na ibinahagi ni Bea sa kanyang Instagram account, ang makakasama nila sa cast ay ang Kapuso stars na sina Sef Cadayona, Cheska Fausto, Vince Maristela, at Nadia Montenegro.

Collaboration ang serye na ito ng GMA Network at VIU Philippines. Sila rin ang magkatulong sa pagpoprodyus ng ‘The Write One’ nina Ruru Madrid at Bianca Umali.

Sa isang banda, mukhang dire-diretso si Dennis sa kanyang mga Kapuso teleserye dahil napapanood pa rin sa Netflix ang ‘Maria Clara at Ibarra’ at kasama rin siya sa ‘Voltes V: Legacy’ starting May 8 at magkatambal naman sila ngayon ni Bea.

Ang pagtatambal nilang ito ni Bea ay reunion nila after nilang magkasama noon sa youth-oriented show ng ABS-CBN na ‘K2BU’.