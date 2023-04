Bautista, Tugade pahirap sa 5M tsuper

Kinalampag ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go ang Land Transportation Office (LTO) at Department of Transportation (DOTr) na magtulungan para maresolba ang kasalukuyang shortage ng plastic driver’s license cards sa bansa.

Binigyang-diin ni Go na kailangang ng agarang solusyon dito para mabawasan ang dinadalang pasanin ng mga motorista.

Matatandaang nagsisihan pa sina LTO chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugade at DOTr Secretary Jaime Bautista sa kakapusan ng plastic card para sa driver’s license. Nobyembre 2020 pa lang daw bumuo ng komite si Tugade para maka­bili ng materyales pero nag-isyu ng special order ang DOTr na ipagpaliban ang procurement deals na lagpas sa P50 milyon ang halaga.

“Alam n’yo tayong nasa gobyerno, unahin po natin ang comfort ng bawat Pilipino. Huwag n’yo pong pahirapan. Dapat po na-anticipate na kung magkakaroon po ng shortage ng supply ng card,” giit ni Go sa panayam ng mga reporter.

“Eh, nagbabayad naman po ang Pilipino. Bakit bibigyan ng papel? Bakit papahirapan? Gawan po dapat ng paraan. Solusyunan dapat ang problema at huwag ipasa ang burden sa ordinaryong Pilipino,” dagdag niya.

Ayon pa kay Go, malaking abala lang sa moto­rista kung mag-iisyu ang LTO ng paper-based temporary licenses dahil kailangan pa nilang bumalik muli sa LTO para papalitan ito ng orihinal.

“Kaya nga po noong panahon ni dating Pangulong Duterte ginawang five years na po ang vali­dity ng ating (driver’s license) card at kapag wala kang violation ay maaaring maging 10 years po ito,” ani Go.

“Ibig sabihin para hindi na po pabalik-balik ang mga kababayan natin na pumunta ng opisina at pumila doon sa LTO. Ngayon kung papel po ang ibibigay sa kanila, eh papabalikin n’yo na naman po ang mga driver,” paliwanag pa niya.

Base sa pagtaya ng LTO, aabot sa 5.2 milyong motorista ang iisyuhan ng papel na lisensya habang hindi pa nakakabili ng plastic card ang ahensiya. (Dindo Matining)