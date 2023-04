Basket ng gulay ginawang token sa guest speaker

Umani ng papuri ang post ng isang teacher kung saan binida niya ang natanggap niyang token nang maimbitahan sila na maging guest speaker sa isang event, ang handog kasi sa kanila ay isang basket ng gulay.

Binahagi ito ng TikTok user na si Jessabel (@binibiningjessabell). Caption niya, “Woww I love it! #gulay #guestspeaker #teachersoftiktok #fyp #trending.”

Makikita sa video ang basket ng gulay na kanyang taban-taban. Ilan sa mga gulay na kabilang dito ay gaya ng sili, ampalaya, sitaw, at okra na talaga namang keri ng ipakbet.

“Flexing the token we receive being invited as guest speakers in a farm school,” dagdag pa niya.

Sey ng iba pang netizen:

“Sakto ulam namin ngayon Pakbet. Yummmmy Okra,” para kay @p.i.f.o.y.e.666.

“Wow. nice idea,” puri ni @sirpopoibalaboy.

Nagustuhan naman ni @hons.md ang ideyang ito, “Mas ok na yan kaysa sa mug. Ang dami ko ng mug dito hahaha.” (Moises Caleon)